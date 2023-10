The Extraordinary Film Festival revient pour une 7ème édition: des séances auront lieu à Bruxelles

Le TEFF, The Extraordinary Film Festival, revient pour sa 7ème édition. Son organisateur, Luc Boland, est l’invité du 12h30 ce mercredi.

C’est un festival bisannuel qui questionne sur les représentations de l’autre. “Le handicap occupe 0,47% des médias en Belgique francophone. On est le pays le plus en retard“, avance l’organisateur et scénariste/réalisateur Luc Boland. C’est la raison d’être du TEFF : “Un festival et le cinéma, c’est de la culture. La fonction de la culture, c’est d’interroger. Quoi de plus intéressant que d’interroger sur le handicap ? C’est une question fondamentalement existentielle“, justifie-t-il.

Si l’évenement a lieu à Namur (du 8 au 12 novembre 2023), certaines séances sont “délocalisées” dans 6 villes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont la capitale (du 16 au 20 octobre). Chez nous, elles auront lieu à Woluwe-Saint-Pierre, au W:HALLL, le 19 et 20 octobre. Ces séances ont un objectif : “Elles permettent d’avoir un petit aperçu, de ‘teasing’, du festival. Sur les 35 courts-métrages sélectionnés, on en a choisi 7, très diversifiés“.

■ Interview de Luc Boland, organisateur du TEFF, réalisé par Vanessa Lhuillier et Camille Tang Quynh