Le déversement des eaux usées dans les cours d’eau bruxellois dénoncé par des associations

24 associations demandent au ministre bruxellois de l’Environnement et au ministre-président d’établir un plan d’investissement pour dépolluer le canal et la Senne à Bruxelles.

“En 2021, on a comptabilisé 19 jours avec des déversements d’eaux usées dans le canal et 100 jours dans la Senne pour le trop-plein Paruck à Sainctelette. Pour celui de Maelbeek, on a comptabilisé 33 jours avec des déversements dans la Senne, et ce, après les travaux d’optimisation du déversoir en question”, s’inquiètent les 24 associations dans une lettre ouverte, publiée par la DH ce mercredi.

Selon Pieter Elsen, auteur de la lettre et fondateur de Canal It Up, 10 millions de m3 d’eaux usées finissent directement dans nos cours d’eau chaque année, “auxquels s’ajoutent 6 millions de m3 d’eaux usées à peine épurées, car les stations d’épuration ne peuvent pas traiter toutes les eaux usées par temps de forte pluie.”

En retard par rapport à d’autres villes européennes

“Mettons cela en perspective. Paris atteindra le zéro-déchet d’eau d’égout dans sa rivière d’ici 2023”, a-t-il encore réagit dans une vidéo. Les signataires rappellent en effet que la capitale française mais aussi Londres et Copenhague s’attaquent déjà au problème.

Ensemble, ils demandent donc à Alain Maron (Ecolo), ministre bruxellois de l’Environnement et Rudi Vervoort (PS), ministre-président, un plan concret et un budget spécifique pour éviter les débordements d’égouts et les inondations. “Le Plan de Gestion de l’Eau 2022-2027 peut certainement servir de point de départ mais il faut faire une projection pour les 100 ans à venir afin de tenir compte du changement climatique et de l’intensification des pluies.”

Les associations, parmi lesquelles on retrouve Canal It Up évidemment mais aussi Natagora, Bûûmplanters, WWF et Sea Shepherd, proposent par exemple le réaménagement de places, de rues et de parcs ainsi que la déconnexion des maisons et des bâtiments du réseau d’égouts pour les eaux de pluie.

