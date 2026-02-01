Le Clasico est lancé : le bus des joueurs du Standard tagué par les supporters anderlechtois

Anderlecht se déplace au Standard ce dimanche pour un Clasico qui sent la poudre.

Le Clasico est lancé ! Pour la première fois depuis près de 18 mois, les supporters d’Anderlecht peuvent se déplacer du côté de Sclessin pour le choc face au Standard. Ce sont donc 1300 supporters qui iront dans la cité Ardente ce dimanche pour le coup d’envoi qui est annoncé à 13h30.

Mais cette rencontre entre deux équipes en manque de confiance, pour ne pas dire en crise, a déjà commencé avant cette heure-ci. En effet, on apprend que les ultras du RSCA ont annoncé la couleur en taguant le bus des joueurs du Standard durant la soirée de samedi à dimanche.

En effet, sur les réseaux sociaux, on y voit un tag grandeur nature RSCA en mauve sur le bus des Rouches.