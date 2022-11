Le chef bruxellois Mallory Gabsi lauréat des TheFork Awards 2022

TheFork Awards est le premier trophée gastronomique décerné grâce uniquement aux votes du public. Il récompense chaque année depuis trois ans un nouveau restaurant et son jeune chef. Pour cette troisième édition, six chefs ont été récompensés. Parmi eux, le Bruxellois Mallory Gabsi

Le chef de 25 ans, ancien candidat de Top Chef, a gagné le “Grand prix du public” des TheFork Awards alors qu’il officie depuis peu à Paris.

“Le demi-finaliste de la saison 11 de Top Chef et lauréat du concours “Jeunes Talents Disciples d’Auguste Escoffier” invite dans son restaurant éponyme à découvrir sa cuisine faite d’associations de saveurs uniques et de jeux de textures maîtrisés“, indique TheFork Awards sur son site internet. “Le chef propose des combinaisons osées et détonnantes à l’image de la célèbre anguille au vert flamande ici revisitée et associée à du citron caviar et à une échalotte farcie à la crème d’herbes surmontée d’une pointe de caviar.”

Pour ce concours, le jeune chef était parrainé par le chef français triplement étoilé, Guy Savoy, qui n’a pas manqué de le féliciter sur ses réseaux sociaux. “Lorsque j’ai déjeuné le samedi 19 mars dans son restaurant qui était ouvert depuis quinze jours seulement, j’ai vécu un grand moment. Tout était juste : les cuissons, les assaisonnements, la présentation, le service, jusqu’à l’humilité de ce jeune chef.”

Autres gagnants de cette édition : un autre candidat de Top Chef, Camille Delcroix mais aussi Maxime Pujol, Robin Dorgler, Inès Trontin et Alexandre Bru.