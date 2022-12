Le budget 2023 de la commune d’Uccle approuvé avec un surplus de 5 millions d’euros

En léger positif, le budget 2023 de la commune d’Uccle a été approuvé.

Le budget de la commune d’Uccle a été approuvé lors du Conseil communal du jeudi 22 décembre. Celui-ci est en équilibre et présente un boni plus de 5 millions d’euros. Les recettes de la commune d’Uccle s’élèvent à 187.226.157,84 €, avec 182.083.770,47 € de dépenses. Le boni cumulé atteint plus de 7 millions d’euros. “Malgré un contexte difficile, ce budget traduit la volonté du Collège de continuer à poursuivre une politique financière rigoureuse, juste, réfléchie et axée sur la créativité et l’innovation tout en répondant au mieux aux nombreux défis sociaux, environnementaux et économiques auxquels Uccle est confrontée“, se félicite la majorité dans un communiqué.

“Nous ne pouvons que nous féliciter du fait qu’après presque 5 ans de législature, il n’ait pas fallu augmenter le précompte immobilier ! Je suis heureux de pouvoir le souligner. Ce budget, dont chaque euro dépensé a été analysé avec le plus grand soin, est aussi la concrétisation et la confirmation de notre Déclaration de politique générale. C’est l’engagement que nous avons pris vis-à-vis des Ucclois”, commente Boris Dilliès, Bourgmestre d’Uccle.

La rédaction – Photo : BX1