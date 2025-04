Le Brussels Jazz Weekend propose une affiche éclectique, entre jazz contemporain, expérimental et d’avant-garde

Le Lotto Brussels Jazz Weekend fera son retour au centre de Bruxelles le week-end des 23, 24 et 25 mai, ont annoncé mercredi ses organisateurs.

Le jazz contemporain sera à nouveau à l’honneur sur la Grand-Place. Le vendredi, le festival présentera un éventail de jazz contemporain avec Kristo, Early Life Forms, Aleph Quintet et Adja. Le samedi, Incandescence, Francesco Turrisi Trio, Tassin/Hermia/Joris, Louis Matute Large Ensemble et HYPERCONTENT! prendront le relai. La programmation du dimanche, organisée par Les Lundis d’Hortense, accueillera Peter Hertmans Trio & Ataneres Ensemble, Wajdi Riahi Trio, Le Monde Merveilleux de Pépito & Strings et Lorenzo Di Maio avec son projet ‘RUBY’.

Sur la Place de la Bourse, le programme explorera librement et sans limites les interfaces du jazz sous la bannière “Jazz & Beyond”, avec le vendredi, Kosmo Sound, Bandler Ching, The Brums, Stéphane Galland et Jeroen Van Herzeele donneront le meilleur d’eux-mêmes.

Samedi, l’Ancienne Belgique proposera un programme axé sur l’improvisation et de fusion avec UNFINISHED BUSINESS, Bodies, Mobilhome et VAAGUE.

Le dimanche, le centre communautaire musical De Vaartkapoen (VK) proposera un programme de R&B, de jazz chaud et plus encore, avec Jazz Sanusi, Helena Casella, Amy Gadiaga et bien d’autres.

La scène “Next Gen” de la place Sainte-Catherine sera consacrée pendant trois jours à l’avenir du jazz avec le nouveau Brussels Jazz Vanguard : un appel ouvert aux groupes de jazz prometteurs.

150 groupes au programme

“L’enthousiasme fut au rendez-vous puisque pas moins de 150 groupes ont présenté un projet, preuve vivante que notre pays respire plus que jamais le jazz“, expliquent les organisateurs. “Quinze groupes ont été sélectionnés parmi tous les projets soumis. Le jury professionnel couronnera l’un d’eux vainqueur du Brussels Jazz Vanguard et le public votera également pour son groupe favori, qui fera partie des lauréats. Les deux gagnants auront l’occasion unique de poursuivre leur voyage musical en 2026 en tant que première partie du Brussels Jazz Weekend sur l’une des scènes principales.“

Le festival se déclinera également dans plus de 25 cafés et bars du centre-ville.

Belga