Le 1722 activé, les parcs de la région bruxelloise fermés dès midi

Le numéro 1722 dédié aux interventions non-urgentes des pompiers a été activé lundi en raison des risques de tempête ou d’inondation, indique le SPF Intérieur dans un communiqué.

L’Institut royal météorologique (IRM) a émis un avertissement de mauvais temps avec le retour de la pluie lundi, avec notamment une ligne d’averses structurées et intenses qui traversera le territoire belge du littoral vers l’Ardenne dans l’après-midi. Le SPF Intérieur a dès lors activé le numéro spécial 1722, afin d’éviter que les lignes d’urgence soient encombrées par des appels pour des interventions qui peuvent attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c’est le 112 qu’il faut joindre. Le SPF recommande également le recours au guichet électronique 1722.be, considéré comme “le moyen le plus direct de demander l’aide des pompiers dans des situations où aucune vie n’est en danger”.

Les parcs fermés

Les parcs, réserves naturelles et espaces verts de la région bruxelloise, dont la forêt de Soignes, seront interdits d’accès au public ce lundi à partir de 12H00, annonce dimanche soir Bruxelles Environnement. Cette décision a été prise en raison des rafales de vent d’au moins 80 km/h attendues lundi.

Sur l’ensemble du territoire, Bruxelles Environnement recommande d’éviter de circuler à proximité des arbres. Des avis seront apposés aux entrées des espaces verts et les gardiens informeront le public. La fin de restriction d’accès est prévue à 19h. “Inspection, nettoyage et sécurisation auront lieu dès la fin de l’alerte. Cela étant fait, les espaces verts seront à nouveau accessibles au public”, précise Bruxelles Environnement.

D’intenses averses avec risque d’orage cet après-midi

Lundi après-midi, une ligne d’averses actives atteindra le littoral (14/15h) puis touchera le centre (15/16h), avant de gagner l’est (16/17h) suivie d’une relative accalmie. Ces précipitations pourront s’accompagner d’orages, de rafales de vent de 80 ou 90 km/ h (voire plus très localement) et de grésil, prévoit l’Institut royal météorologique.

Quelques averses suivront avec encore le risque de forts coups de vent. Les maxima se situeront entre 8 et 12 degrés. Durant une averse, le mercure pourra chuter sensiblement. Le vent de sud-ouest sera assez fort dans l’intérieur, fort à très fort à la mer au passage de la ligne d’averses. Ensuite, le vent tournera vers l’ouest. En soirée, de larges éclaircies alterneront avec des averses moins fréquentes et moins intenses. Cette nuit, davantage d’averses gagneront en intensité et pourront adopter un caractère hivernal en haute Ardenne (neige ou neige fondante). Les minima se situeront entre 0 et 4 degrés en Ardenne, entre 4 et 6 degrés dans le centre et autour de 7 degrés à la mer. Le vent sera modéré à assez fort, assez fort à fort à la mer, d’ouest à sud-ouest. Des pointes de 50 ou 60 km/h seront possibles dans l’intérieur, jusqu’à 80 km/h à la côte. Mardi, il fera dans l’ensemble très nuageux avec de fréquentes averses hivernales en haute Ardenne. Le temps sera frais avec des maxima de 4 degrés en haute Ardenne à 10 degrés ailleurs. Le vent de nord-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales de 70 km/h, à la mer fort avec des pointes de 80 km/h.