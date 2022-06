“Laure est là” : un documentaire pour honorer la mémoire de Laure Nobels, tuée par son compagnon

Voici dix ans, Laure Nobels, âgée de 16 ans, était assassinée par son compagnon de 17 ans à Laeken. Aujourd’hui, ses parents témoignent dans un documentaire réalisé par Yves Gervais, à découvrir ce jeudi à l’Espace Magh et ce lundi dès 18h15 sur BX1.

En 2012, l’étudiante et jeune auteure Laure Nobels trouvait la mort, étranglée par son petit ami alors qu’elle passe l’après-midi chez lui, à Laeken. Un terrible drame qui a touché la jeunesse bruxelloise en plein cœur. Dix ans plus tard, les parents de la jeune femme, Claude Nobels et Isabelle Blockmans, témoignent dans un documentaire réalisé par Yves Gervais, de ces années passées sans leur fille, du long procès qui a suivi cet assassinat. Le couple partage, dans “Laure est là”, son désarroi face à la justice et s’interroge sur la place réservée aux victimes. Des images d’archives de Laure et des messages de sympathie adressés aux proches de Laure agrémentent ce film d’une heure et demie bouleversant.

Ce documentaire sera présenté ce jeudi à l’Espace Magh, dans le cadre de la remise du prix Laure Nobels, créé pour honorer la mémoire de la jeune auteure d’un roman et de trois nouvelles. La Fondation Laure Nobels, qui remet ce prix, finance aujourd’hui la publication et la promotion d’œuvres littéraires en français, écrites par des auteurs belges âgés de 15 à 19 ans ou, une année sur deux, de 20 à 24 ans. Ce prix sera cette année remis à l’auteure namuroise Manon Terwagne, âgée de 20 ans, qui a publié un premier roman nommé “Emprise” sur un drame familial.

L’événement démarrera à 16h00 à l’Espace Magh et sera suivi de la diffusion du documentaire d’Yves Gervais. Pour ceux qui ne peuvent assister à l’événement, BX1 vous proposera la première diffusion télévisée de ce film, ce lundi 6 juin à 18h15. Il sera suivi d’un entretien avec le réalisateur, Yves Gervais, autour de la conception de ce documentaire.

► Rendez-vous le lundi 6 juin après Le 18h pour la diffusion du documentaire “Laure est là”