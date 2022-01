L’année dans la seringue : juin

Avec le retour des beaux jours et la montée en puissance de la vaccination, le mois de juin est celui de la libération. Dès le 4 juin un comité de concertation acte des levées de restriction qui seront effectives à partir du 9 : la bulle sociale n’est plus obligatoire, (mais une bulle de quatre personnes reste recommandée), et l’Horeca peut ouvrir de 5 heures à 23 h 30 en intérieur et en extérieur, avec maximum quatre personnes par table (plus si on appartient au même ménage). Les terrasses font rapidement le plein dès que la météo le permet, les communes autorisent des extensions sur la voirie.

Les grandes lignes des conditions de voyages sont également annoncées pour l’été : les personnes vaccinées pourront voyager librement au sein de l ‘Union Européenne. Les non vaccinés ou ne disposant pas d’un certificat de rétablissement doivent passer un test PCR lors du retour de zones rouges et observer une quarantaine en cas de retour de zones à haut risque.

Dans la foulée de ce comité de concertation un conseil régional de sécurité (CORES, qui réunit le ministre Bruxellois, les zones de police et les 19 bourgmestres) décide de lever l’obligation de port du masque en extérieur sur le territoire de la région Bruxelloise. L’interdiction de consommer de l’alcool dans l’espace public est également levée.

Le 18 un nouveau comité de concertation autorise l’Horeca à ouvrir jusqu’à 1 heure du matin, les tablées autorisées sont portées à 8 convives. Les rassemblements sont désormais autorisés ainsi que le shopping à plusieurs. Le télétravail n’est plus obligatoire mais reste recommandé. Les cultes, mariages et funérailles peuvent accueillir jusqu’à 200 personnes en intérieur, et jusqu’à 400 personnes en extérieur. Enfin, les les camps de jeunes peuvent accueillir jusqu’à 100 personnes et dormir sur place redevient possible.

Le mois de juin est également celui de la mobilisation en faveur des sans-papiers. Ils sont 400 à avoir entamé une grève de la faim le 23 mai, regroupés sur les sites de l’ULB, de la VUB et à l’église du béguinage. Le 20 juin 500 personnes participent à une marche de soutien.

Au niveau fédéral le climat se tend entre Ecolo et le Mouvement Réformateur autour de la désignation d’Ihsane Haouach au poste de commissaire du gouvernement auprès de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. Parce qu’elle porte le foulard, Georges-Louis Bouchez estime que cette nomination porte atteinte au principe de la neutralité de l’Etat. Bien que soutenue par la plupart des partis politiques de la coalition Vivaldi l’intéressée finira par démissionner.

On apprend également le décès de Marc Goblet, ancien secrétaire général du syndicat FGTB, devenu député fédéral.

Le 14 juin Joe Biden est à Bruxelles où il assiste au sommet de l’OTAN. C’est sa première tournée européenne depuis son installation à la maison blanche, et le contraste avec Donald Trump est flagrant. La conclusion finale du sommet adresse une nouvelle mise en garde à Vladimir Poutine : « tant que la Russie ne montre pas qu’elle respecte le droit international et qu’elle honore ses obligations et responsabilités internationales, il ne peut y avoir de retour à la normale »

En Afrique, une centaine de civils sont tués dans le nord du Burkina Faso, à Solhan, lors d’une attaque Djihadiste le 3 juin. Le 7 juin, après un coup d’Etat, ,Assimi Goïta prête serment en tant que président du Mali.

L’actualité est aussi très sportive. Le 11 juin on siffle coup d’envoi de l’Euro 2020 de Football, reporté d’un an et qui se dispute dans 11 villes européennes. La compétition est marquée par les images du danois Christian Erkisen qui s’écroule en plein match, victime d’un malaise cardiaque. Les diables rouges seront éliminés en quart de finale par l’Italie… qui remporte le trophée en battant l’Angleterre en finale à Wembley.

Le 13 juin Novak Djokovic bat Rafael Nadal en finale des internationaux de France au stade Rolland Garros. La tchèque Barbora Krejčíková s’impose chez les dames.