L’ambassadrice de France Hélène Farnaud-Defromont a achevé sa mission à Bruxelles

Elle était en poste depuis juillet 2019.

Nous l’avions rencontrée en mai dernier, dans notre émission “En Immersion” : alors ambassadrice de France en Belgique, Hélène Farnaud-Defromont martelait qu’une “diplomatie confinée, cela n’existe pas“, malgré les bouleversements que la crise sanitaire avait suscité dans l’ambassade, située Rue Ducale à Bruxelles.

La mission de l’ambassadrice s’est finalement achevée ce week-end. Sur Instagram, Hélène Farnaud-Defromont indiquait dimanche “terminer aujourd’hui ma mission d’ambassadrice de France en Belgique“, accompagnant sa publication de “trois images qu’il me plaît de conserver de ce séjour“.

Ambassadrice française en Belgique depuis juillet 2019, et ministre plénipotentiaire de deuxième classe, Hélène Farnaud-Defromont avait été auparavant directrice générale de l’administration et de la modernisation, après avoir été nommé directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Désormais, elle attend encore une décision du gouvernement français pour découvrir ses prochaines fonctions, sans certitude qu’elle retrouve à nouveau un poste d’ambassadrice. Elle nous dit toutefois espérer un poste au sein de l’Union européenne ou même plus loin encore.

Contactée, Hélène Farnaud-Defromont revient sur son expérience bruxelloise. “Bruxelles était mon premier poste en tant qu’ambassadrice. C’était aussi mon premier choix. Je viens du Nord de la France et en tant que Lilloise, je connaissais un peu la Belgique mais je n’y avais jamais vécu. C’était donc une réelle volonté d’y travailler.”

Mais ce que l’ambassadrice retiendra aussi de son séjour chez nous … c’est bien entendu la crise sanitaire, survenue quelques mois seulement après la prise de ses fonctions. “La diplomatie est un métier de contact. Or, la crise de la Covid a donné une coloration toute particulière à mon travail”, explique-t-elle. “J’aurais évidemment aimé pouvoir faire plus de déplacements, notamment en dehors de Bruxelles, mais la Covid a rendu les choses beaucoup plus compliquées dans ce sens.”

C’est toutefois avec le sourire et de merveilleux souvenirs qu’elle quitte la Région. “Bruxelles est une ville très agréable pour vivre et travailler, et ce n’était finalement pas si mal d’y avoir passer le premier confinement“, nous confie-t-elle.

Un nouvel ambassadeur bientôt en poste

Désormais, un nouvel ambassadeur reprendra donc les clés de l’ambassade française à Bruxelles. Il s’agit de François Sénémaud, comme nous le confirme Hélène Farnaud-Defromont. Ce diplomate de 64 ans, qui a déjà occupé les postes d’ambassadeur au Laos et en Iran, était depuis 2018 le représentant personnel d’Emmanuel Macron, le président de la République française, en Syrie.

