La Ville de Bruxelles instaure deux nouvelles primes pour aider les commerçants à adopter des pratiques plus vertes

Ces primes, de 400 euros chacune leur permettront dorénavant de franchir le pas des gobelets réutilisables dans leur commerce et de passer au vélo pour collecter les déchets valorisables.

Afin de réduire les déchets produits sur le territoire de la Ville de Bruxelles, la première prime portera sur l’adoption de gobelets réutilisables par les commerçants. Celle-ci s’adresse aux établissement en ordre administratif, pour une facture de 400 euros maximum tous les trois ans. “Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas, et nous avons donc besoin d’encourager nos commerçants à choisir la voie la plus écologique et la plus responsable. Notre soutien permettra, nous l’espérons, à de nombreux commerçants de franchir le paix, mais aussi d’économiser des tonnes de déchets en carton et en plastique”, explique Zoubida Jellab (Ecolo), échevine de la Propreté Publique.

La seconde prime quant à elle veut encourager les commerces à se tourner vers des solutions écologiques pour traiter leurs déchets valorisables. “Marc de café, écorces d’agrumes, déchets plastiques, papier ou compostables : il existe une seconde vie pour la plupart de ces déchets, ce qui nous permet de réduire la quantité de détritus incinérés sur notre territoire. Sans oublier que cette mesure nous permet d’encourager le développement d’acteurs locaux impliqués dans le traitement des déchets”, se réjouit Zoubida Jellab.

Rédaction