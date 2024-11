La Toussaint célébrée ce 1er novembre à l’église Sainte-Croix à Flagey: “L’idée de faire quelque chose de proche des gens”

L’église Sainte-Croix à Flagey a tout prévu, ce vendredi, pour accueillir les fidèles, en ce jour de Toussaint.

Cette journée de Toussaint reste une solennité catholique pour de nombreux Belges. Forcément, les fidèles ont pu participer, ce vendredi, à des activités comme à l’église Sainte-Croix à Flagey. L’occasion d’en savoir plus sur les saints et de les célébrer. Mathieu Gaillard en est l’organisateur : “Pour moi, c’est l’une des plus belles fêtes chrétiennes. On est tous appelés à devenir saints et à vivre la sainteté dans nos vies. L’idée aujourd’hui est vraiment de faire quelque chose de proche des gens et d’expliquer ce qu’est la sainteté dans nos vies et de favoriser des échanges“, explique-t-il.

■ Duplex de Rémy Rucquoi en direct de l’église Sainte-Croix à Flagey