La Stib augmente la fréquence des métros en heure de pointe

La fréquence des métros de la Stib va augmenter, dès la fin des vacances de Toussaint, pendant les heures de pointe en matinée, a annoncé Brieuc de Meeûs, le CEO de la Stib, dans le quotidien Le Soir.

Actuellement, les métros 1 et 5 passent toutes les 3 minutes en heure de pointe entre la Gare de l’Ouest et Mérode. Ils passeront dès le 8 novembre, toutes les 2 minutes et demie. Pour les lignes 2 et 6, ils passeront toutes les 2 minutes, au lieu des 2 minutes et demie actuelles. Les navetteurs gagneront ainsi une demi-minute sur chacune des lignes mais cela permettra surtout de créer 3.000 places supplémentaires par heure, dans chaque sens (sur les lignes 1 et 5).

Un changement rendu possible grâce à l’arrivée de nouvelles rames sur les lignes 1 et 5. Celles-ci vont permettre “de libérer des rames pour les lignes 2 et 6“, explique encore la Stib à la DH.

Les heures de pointe, durant lesquelles la fréquence est maximale, seront également élargies. De 6h45 à 10h45 sur les lignes 1 et 5, et de 6h15 à 10h30 et de 15h15 à 19h45 sur les lignes 2 et 6.

