La startup bruxelloise BePark s’associe avec un géant français : “Ils vont nous permettre d’augmenter nos ambitions”

La startup bruxelloise du stationnement intelligent BePark s’associe avec le géant du stationnement français Indigo, qui devient même actionnaire majoritaire a hauteur de 60%. Le CEO Julien Vandeleene était l’invité du 12h30 pour parler de ce nouveau partenariat.

Cela faisait plusieurs années que BePark collaborait avec Indigo : “Au fil des ans, on a toujours eu la vocation de vouloir bien s’entourer et de collaborer“, précise Julien Vandeleene.

À la fin de l’année dernière et le début de celle-ci, le partenariat s’est accéléré “par une prise de participation à hauteur de 60%“, explique le CEO. Il assure pourtant, BePark ne perdra pas le contrôle : “C’est un grand groupe, certes, par contre, ils ont l’intelligence de garder une certaine autonomie“.

Rien ne changera au niveau du travail, mais BePark aura désormais des moyens plus importants : “Pas des moyens financiers, parce qu’ils n’injectent pas d’argent, par contre, ils nous mettent à disposition de l’expertise et surtout un réseau en France et dans d’autres marchés qui vont nous permettre d’accélérer et d’augmenter nos ambitions“, se réjouit Julien Vandeleene.

BePark est une plateforme digitale qui met à disposition des places de parking privés non utilisés. Pour les utilisateurs, ce nouveau partenariat se ressentira surtout en France : “On avait un manque de stock et d’offre sur le marché français. (…) Ils pourraient nous mettre à disposition 500 sites qu’on pourrait commercialiser et mettre à la disposition de nos utilisateurs“, clarifie l’entrepreneur.

À Bruxelles, BePark compte travailler avec de plus en plus de lieux avec lesquels Indigo collabore et pourra profiter de l’expertise du groupe pour développer ses projets.

Julien Vandeleene précise également que de nouveaux postes sont à pourvoir grâce à ce nouveau partenariat.

■ Interview de Julien Vandeleene, CEO de BePark, réalisée par Jim Moscovics et Murielle Berck