La police arrête le fugitif Mohamed-Amine Dardour, suspect dans une fusillade à Forest en 2020

La police fédérale a indiqué dimanche que Mohamed-Amine Dardour, un Bruxellois de 25 ans, suspect dans une fusillade commise à Forest en juillet 2020, a été arrêté. Il figurait sur les listes “Most Wanted” de la police fédérale et à l’échelle européenne.

Le jeune homme avait fui vers l’Espagne après les faits, mais il avait également été signalé aux forces de l’ordre sur place. Il était également recherché parce qu’il avait été condamné à une peine de prison de deux ans pour coups et blessures. Il devra répondre à l’automne des faits d’assassinat et de tentative d’assassinat de la fusillade de 2020. Celle-ci avait éclaté dans la rue Alfred Orban à Forest dans la nuit du 4 au 5 juillet et avait coûté la vie à Soufiane Benali, âgé de 23 ans.

Deux autres jeunes, de 17 et 19 ans, ont été grièvement blessés. Mohamed-Amine Dardour et ses complices s’étaient rendus à la police bruxelloise une semaine après les faits. Les deux suspects, Mohamed-Amine Dardour et Youssef Jeddi, ont été placés sous mandat d’arrêt et en 2022, deux ans après les faits, ont été renvoyés devant la cour d’assises avec un troisième suspect, Y.B. En 2023, le Bruxellois de 25 ans avait coupé son bracelet électronique et s’était enfui en Espagne avec Youssef Jeddi, où ils ont été arrêtés par les autorités espagnoles.

L’Espagne avait ensuite extradé le deuxième à la Belgique où il a été transporté à la prison de Haren, pour y purger une détention préventive. Mohamed-Amine Dardour avait à nouveau pris la fuite et était parvenu à échapper aux autorités espagnoles. La police fédérale a indiqué dimanche que ce dernier avait une nouvelle fois été arrêté, quatre ans après les faits. Elle avait diffusé plus tôt cette année un avis de recherche en le décrivant comme “une personne dangereuse“.

Belga