La FWB lance Pix, une plateforme pour développer ses compétences numériques

La Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) lancera une campagne de communication début février afin de doper l’utilisation de la plateforme en ligne Pix, destinée au développement des compétences numériques.

Utilisé par 8.000 personnes depuis son lancement en 2022, l’outil doit devenir la plateforme de référence dans les prochaines années et contribuer à lutter contre la fracture numérique, a expliqué lundi Frédéric Daerden, ministre de la Fonction publique en FWB.

Développée en France où elle a enregistré 6,7 millions d’utilisateurs actifs l’année dernière, la plateforme est disponible gratuitement depuis février 2022 en Fédération Wallonie-Bruxelles à la suite d’un partenariat avec Pix France. Déployé en Belgique par l’Etnic, le partenaire informatique de la FWB, l’outil propose d’évaluer, de développer et de certifier ses compétences numériques à l’aide de modules. Il permet de travailler notamment sur la recherche d’informations en ligne, la gestion des données, le développement de documents textuels ou encore la protection des données personnelles.”Nous constatons qu’une grande partie de la population a de faibles compétences numériques, c’est préjudiciable dans la recherche d’un emploi et plus généralement dans le quotidien”, illustre Frédéric Daerden. “Il est utile que les citoyens, les administrations et les étudiants s’approprient cet outil numérique.”

À partir du 6 février, une campagne de communication sera lancée pour faire connaître l’existence de Pix et généraliser son utilisation dans les écoles et le monde professionnel. La plateforme comptait quelque 8.000 utilisateurs au 1er janvier dernier, dans l’administration ainsi que dans des établissements de l’enseignement supérieur et de promotion sociale. L’objectif est de faire de Pix la plateforme de référence pour le développement des compétences numériques en Fédération Wallonie-Bruxelles d’ici 2025, à l’aide de partenariats avec les écoles mais aussi les pouvoirs locaux.

■ Interview de Benjamin Marteau, directeur de Pix, réalisée par l’agence Belga