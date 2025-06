La circulation des trains interrompue ce week-end entre Bruxelles-Midi et Nivelles

Infrabel poursuit les travaux de mise à quatre voies de la ligne Bruxelles-Nivelles pour le RER.

La circulation ferroviaire sera totalement interrompue samedi et dimanche entre Bruxelles-Midi et Nivelles dans le cadre du chantier du RER, a annoncé mardi le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge Infrabel dans un communiqué.

L’équipe technique finalisera l’installation d’éléments de la nouvelle signalisation ferroviaire dans les gares de Waterloo et de Braine-l’Alleud, ainsi que la mise en service de nouveaux dispositifs d’alimentation électrique des trains entre les deux gares. La SNCB prévoit des alternatives de mobilité. Les trains seront remplacés par des bus et accessibles à tous les voyageurs munis de leur ticket de train. Les bus SNCB s’arrêteront à Bruxelles-Midi, Forest-Est, Uccle-Stalle, Uccle-Calevoet, Moensberg, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Waterloo, Braine-l’Alleud, Lillois et Nivelles. Des bus directs sont également prévus et feront arrêt à Bruxelles-Midi, Braine-l’Alleud et Nivelles. Les usagers sont invités à consulter le planificateur de voyages via l’application ou le site de la SNCB.

Belga