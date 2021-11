La circulation dans le prémétro perturbée ce 20 novembre suite à des travaux à Lemonnier

La STIB va procéder au renouvellement deux deux aiguillages de tram situés à hauteur de la station Lemonnier. Pour permettre le déroulement des travaux en toute sécurité, la circulation des lignes 3, 4, 51 et 82 sera interrompue ce samedi 20 novembre, annonce la société de transport dans un communiqué.

Lignes de tram 3 et 4

La circulation des trams 3 et 4 sera interrompue entre les stations Porte de Hal et Rogier. Les trams de la ligne 3 circuleront uniquement entre les arrêts Esplanade et Rogier. Les trams 4 circuleront uniquement entre les arrêts Porte de Hal et Stalle. Les arrêts De Brouckère, Bourse, Anneessens, Lemonnier et Gare du Midi ne seront pas desservis.

Lignes de tram 51 et 82

Le 51 sera interrompu entre les stations Porte de Hal et Porte d’Anderlecht. La ligne 82 sera interrompue entre les arrêts Gare du Midi et Porte d’Anderlecht.

Navettes et fréquences des bus renforcées

Les trams seront remplacés par des navettes de bus entre les arrêts Porte de Hal et Porte d’Anderlecht. Elles desserviront les arrêts Porte de Hal, Gare du Midi, Lemonnier, Anneessens (cet arrêt uniquement vers Porte de Hal) et Porte d’Anderlecht.

Les fréquences des lignes de bus 46 et 48, ainsi que des lignes de métro 1-5 et 2-6, seront renforcées le temps des travaux.

Alternatives :

Pour les lignes 3 et 4 :

Entre Rogier et Gare du Midi ou Porte de Hal : lignes de métro 2-6 (les horaires sont renforcés pour les travaux)

Depuis/vers De Brouckère : lignes de métro 1-5 (correspondance avec les lignes de métro 2-6 à la station Arts-Loi)

Entre Porte de Hal ou Gare du Midi et Anneessens : la ligne de bus 48

Pour les lignes 51 et 82 :

Entre Porte de Hal ou Gare du Midi et Lemonnier : les navettes de bus mises en place et qui remplacent les lignes de tram 51 et 82

Pour la ligne 3 :

Entre Vanderkindere et Churchill : la ligne de tram 7

