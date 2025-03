La Belgique s’impose 3-0 face à l’Ukraine et reste en ligue A

La Belgique a assuré son maintien en Ligue A de la Ligue des Nations de football à la suite de sa victoire 3-0 contre l’Ukraine en barrage retour, dimanche, à Genk. Les Ukrainiens avaient remporté le match aller 3-1.

Maxim De Cuyper, à peine monté au jeu (70e), et Romelul Lukaku, auteur d’un doublé (75e et 86e) ont inscrit les buts belges. Par rapport au match de jeudi à Murcie, le sélectionneur Rudi Garcia a procédé à six changements, avec les présences de Matz Sels, Wout Faes, Timothy Castagne, Nicolas Raskin, Hans Vanaken et Jérémy Doku à la place de Thibaut Courtois, absent “par précaution”, Brandon Mechele, Koni De Winter, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans (suspendu) et Charles De Ketelaere. Obligés de s’imposer pour ne pas être relégués en Ligue B, les Diables se sont directement installés dans le camp ukrainien, mais sans se montrer réellement menaçant jusqu’à la 16e minute et une infiltration de Kevin De Bruyne sur la gauche. Le capitaine a été contré par le gardien Andriy Lunin et le défenseur Oleksandr Svatok. De Bruyne a ensuite tenté sa chance de l’entrée du rectangle. Sa frappe enroulée a fini de peu à côté (23e).

L’Ukraine se montrait menaçante via une frappe des 20 mètres d’Oleksadr Zinchenko (27e). Face à un bloc ukrainien bien en place, les Diables ont failli bénéficier d’un coup de pouce du destin pour trouver la faille, lorsqu’un corner de Kevin De Bruyne a été dévié par Vladyslav Vanat sur le poteau (36e). Les Diables ont mis la pression en début de seconde période, avec d’abord une reprise de Timothy Castagne au-dessus (48e) puis une déviation de Hans Vanaken, après un bon travail de Jérémy Doku sur la gauche, détournée par Lunin (51e). A la 62e minute, Romelu Lukaku, au petit rectangle, n’a pas réussi à cadrer sa tête sur les suites d’un corner.

Le premier but est tombé à la 70e minute. A peine monté au jeu, Maxim De Cuyper a combiné avec Doku avant d’envoyer, du gauche, le ballon dans les filets ukrainiens. Dans la foulée, Vanaken a obligé Lunin à se détendre pour détourner sa tête (74e).

A la 75e minute, Romelu Lukaku a remis les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux matchs sur une reprise acrobatique après un centre de la gauche de De Bruyne. Les deux gardiens se sont tour à tour mis en évidence: Sels sur une tête d’Artem Dovbyk (77e) et Lunin pour devancer Lukaku après une remise de Castagne (78e). Lukaku a complété le retournement de situation à la 86e minute en ponctuant une action initiée par une interception de De Cuyper et poursuivie par une talonnade de De Bruyne et une passe en profondeur de Vanaken pour le meilleur buteur de l’histoire des Diables.

Le score n’a plus évolué et la Belgique pourra continuer à évoluer en Ligue A lors de la prochaine édition de la Ligue des Nations. Les Diables Rouges se retrouveront en juin pour entamer les qualifications au Mondial 2026 avec un premier match en Macédoine du Nord (vendredi 6) suivi de la réception du pays de Galles (lundi 9).

Belga