Jupiler Pro League : Anderlecht remporte le Clasico face au Standard et renoue avec le succès en championnat

Grâce aux buts de Jan-Carlo Simic (9e), de Kasper Dolberg (30e) et d’Anders Dreyer (90e+2), le Sporting d’Anderlecht s’est imposé dans le premier Clasico de la saison face au Standard (3-0) à l’occasion de la 10e journée de Jupiler Pro League dimanche après-midi.

Ce succès, le premier depuis le 17 août en championnat pour les Mauves, leur permet de prendre une provisoire 2e place (17 points) à cinq longueurs de Genk, leader avec 22 unités. Les Rouches, de leur côté, reste 11es avec 12 points. Dans ce début de rencontre équilibré, les Mauves ont rapidement ouvert le score avec un but de la tête de Jan-Carlo Simic (9e, 1-0). Le défenseur serbe a parfaitement dévié un centre de Yari Verschaeren, à l’origine d’un corner joué court part Theo Leoni, même si Mathieu Epolo a légèrement touché le ballon mais n’a pu l’empêcher de rentrer.

Le Sporting a mis KO les Rouches à la demi-heure de jeu. Kasper Dolberg, servi dans l’axe par Mario Stroeykens, a envoyé une frappe lourde et puissante depuis l’extérieur du rectangle qui a, une nouvelle fois, été touché par un Epolo impuissant (30e, 2-0). Beaucoup plus entreprenants en seconde période, les Mauves ont presque fait craquer la défense liégeoise une nouvelle fois après l’heure de jeu. Dolberg avait joué de son physique pour tenir tête à David Bates avant d’envoyer un tir dévié dans le but par Verschaeren mais l’arbitre, après intervention du VAR, annulait le but pour une position de hors-jeu (64e).

En toute fin de match, et un peu plus de dix minutes après sa montée au jeu à la place de Theo Leoni, Anders Dreyer a inscrit le troisième et ultime but de cette rencontre d’une frappe croisée (90e+2, 3-0).

Belga