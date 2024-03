Jette lance un programme de développement de parkings vélo de quartier

Beaucoup de Jettois ont fait ces dernières années le pas vers l’utilisation régulière du vélo. Pour beaucoup d’entre eux demeure le manque d’un stationnement sécurisé, avec notamment une liste d’attente de 365 personnes auprès de Cycloparking, l’opérateur régional. Déjà très présente sur le front des box vélos, la commune lance aujourd’hui son programme de développement de parkings vélo de quartier.

Le vol de vélo est l’une des principales raisons pour lesquelles les gens cessent de faire du vélo. Les Jettois.e.s qui ne peuvent pas garer leur vélo à la maison auront donc moins tendance à recourir au vélo dans leurs déplacements. Raison pour laquelle la commune de Jette estime essentiel de travailler sur la sécurité du stationnement des vélos. Actuellement, 97 box à vélos (dont 6 pour les vélos-cargos) sont répartis sur le territoire communal.

Six de plus vont être installés cette année. Malgré cette annonce, l’offre reste insuffisante pour résorber la file d’attente : raison pour laquelle la commune souhaite changer de braquet. Une demande de subside a été introduite auprès de la Région bruxelloise (Bruxelles Environnement) pour un employé temporaire à mi-temps qui a travaillé spécifiquement sur ce dossier. Grâce à ce travail, les premiers grands abris à vélos de quartier vont ouvrir leurs portes. Comme les boxs à vélos, ils seront gérés par Cycloparking. Ainsi, à terme, la liste d’attente, qui compte actuellement 365 personnes, devrait diminuer.

“L’objectif est de réaliser un réseau dense de parkings à vélos sécurisés en combinant des parkings de quartier hors voirie et des box à vélos afin que les cyclistes qui n’ont pas de place chez eux ou une place trop peu pratique puissent trouver rapidement un espace de stationnement confortable et sûr”, évoque L’échevine de la Mobilité Nathalie De Swaef (Ecolo-Groen). “Par le biais de notre magazine mensuel Jette Info, nous voulons aussi inciter les riverains à partager leur garage avec des voisins cyclistes, à l’instar des habitants de l’avenue Lévis Mirepoix, grâce au soutien logistique et financier de Cycloparking.”

Plusieurs projets sont terminés annoncent la commune. Le parking de quartier pour 14 vélos ordinaires et 1 vélo-cargo avenue Stiénon, en collaboration avec Lojega et Be.Park, ouvert début du mois de mars. Le parking de quartier pour 7 vélos ordinaires et un vélo-cargo avenue Levis Mirepoix, un riverain mettant son garage à disposition, ouvert début du mois de mars. Le parking de quartier pour 20 vélos, ainsi que pour deux vélos cargos, dans la rue Saint-Vincent-de Paul (collaboration Lojega également) en collaboration avec Lojega et Be.Park, ouvert début du mois d’avril.

Enfin, un parking de quartier pour 12 vélos Avenue Rommelaere suivra plus tard ce printemps.

D’autres projets sont en cours : un permis d’urbanisme a été introduit pour 18 vélos et trois vélos cargos rue Jules Lahaye, avec demande de financement auprès du Fonds Vélo de la Fondation Roi Baudouin ou encore pour les vélos et les scooters des utilisateurs du centre omnisports, avec demande de financement auprès du Fonds Vélo de la Fondation Roi Baudouin.

BX1