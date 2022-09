Jette : la première phase du plan de circulation dans le quartier Lecharlier est entrée en vigueur (carte)

La mise en œuvre de ce plan en trois phases intervient après une réflexion débutée par la commune en 2020, à laquelle les habitants ont été associés.

La phase 1 du nouveau plan de circulation du quartier Lecharlier à Jette est entrée en vigueur ce mardi 6 septembre. Cette première étape porte sur le placement de filtres modaux au Square Amnesty et au carrefour Longtin/Moranville vers Lecharlier, via un aménagement temporaire.

Parmi les objectifs visés par la commune: la sécurisation des chemins piétons et cyclistes, “dans un quartier caractérisé par la présence de 4 écoles, un athénée et de la plus grande crèche de Jette”, l’amélioration de la circulation du bus 14 de la STIB, mais aussi la création de places végétalisées.

“Le nouveau plan de circulation Lecharlier s’inscrit pleinement dans la philosophie du plan Good Move, avec des quartiers d’habitation plus calmes rendus aux habitants et particulièrement aux enfants. Les deux placettes végétalisées qui seront aménagées dans le quartier sont le symbole de ce souhait de permettre aux Jettois de se rencontrer dans l’espace public. Dans le Sud de la commune, il faut davantage d’espaces verts”, ont indiqué Nathalie De Swaef et Bernard Van Nuffel, respectivement échevins de la Mobilité et de l’Aménagement urbain (Ecolo-Groen), par voie de communiqué.

Les prochains dispositifs

Pour réaliser ce plan, trois ateliers participatifs ont été organisés avec les riverains entre mars 2020 et fin 2021.

La deuxième phase devrait débuter dans deux semaines. L’avenue Paul de Merten entre la chaussée de Jette et l’avenue de Jette sera alors mise à sens unique. La berme centrale de l’avenue de Jette en face de l’avenue Paul de Merten sera également fermée.

En octobre, lors de la phase 3, c’est ensuite l’avenue Firmin Lecharlier entre l’Avenue Odon Warland et l’Avenue Levis Mirepoix qui sera mise à sens unique, sauf pour les bus et les vélos.