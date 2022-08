Inge Neven : “Pour des crises comme la Covid-19 on devrait avoir une gestion plus centralisée”

Inge Neven, responsable de la lutte contre la Covid19 de la COCOM, était l’invitée de + d’Actu sur BX1.

« On devrait avoir une gestion plus centralisée pour une crise comme celle de la COVID19 ». C’est le constat posé par Inge Neven en charge de la lutte contre la pandémie au niveau bruxellois pendant près de deux ans, et qui quittera son poste le 31 août. « On devrait avoir une équipe politique réduite au fédéral avec des représentants des entités fédérés et ensuite faire le lien au niveau opérationnel avec le niveau local » a-t-elle expliqué lors de l’émission « + d’actu ».

Elle a souligné que « 85% des personnes vulnérables avaient été vaccinées à Bruxelles, et qu’avec 89% des plus de 65 ans vaccinés, c’est vraiment une réussite. On a eu beaucoup de critiques du type pourquoi vous n’avez pas organisé la vaccination au niveau local depuis le début… Il fallait avoir le volume avec les vaccins qui étaient en pénurie, et le processus logistique avec la chaîne de froid était compliqué à mettre en place ».

Inge Neven est également revenue sur son parcours personnel à la tête du service de prévention et d’hygiène de la COCOM où elle avait été recrutée comme manager de crise en mai 2020 : « l’idée était de partir au bout de trois mois, mais il y avait énormément de boulot à faire, je sentais l’importance de rester ».

Inge Neven a par ailleurs annoncé le coup d’envoi d’une 4ᵉ vague de vaccination pour les plus de 50 ans qui sera lancée à partir du 12 septembre « on va inviter toutes les personnes concernées par courrier, et à partir du 1er octobre tous ceux qui souhaitent un booster pourront également se présenter ». La vaccination sera possible dans 4 centres (Pacheco, Molenbeek, Forest et Woluwe-Saint-Pierre) ainsi que dans 60 pharmacies.

C’est France Dammel, actuellement porte-parole du ministre fédéral Franck Vandrenbroucke qui deviendra la nouvelle porte-parole du service d’hygiène de la COCOM, Olivier Delbauve assurera lui la coordination du service.