“Il y a une attitude d’accueil différente pour les réfugiés ukrainiens”

S’il se réjouit des aides apportées par l’Europe et la Belgique dans l’accueil des réfugiés ukrainiens, Mehdi Kassou, porte-parole de la Plateforme citoyenne, rappelle que des centaines de personnes provenant de vagues migratoires antérieures, ne sont toujours pas accueillies.

“Je me réjouis que l’Europe et la Belgique prennent enfin la mesure de ce que signifie le déplacement massif de personnes exilées qui fuient des pays en guerre“.

“All Refugees Welcome”

Il précise également que “le visuel et l’action de “All Refugees Welcome” vise surtout à rappeler qu’au moment où on parle de ce conflit ukrainien, ce matin, encore des centaines de personnes s’entassaient devant le Petit Château, dormaient à l’extérieur, dormaient au Parc Maximilien, ne sont pas accueillies“, explique et rappelle Mehdi Kassou, porte-parole de la Plateforme citoyenne.

► À lire aussi | Les réfugiés ukrainiens pourront s’enregistrer au Palais 8 du Heysel

S’il n’oublie pas les réfugiés délaissés qui proviennent d’Afghanistan, de Syrie ou encore d’Irak, Mehdi Kassou voit les choses positivement concernant les prochains réfugiés qui arriveront en Belgique ; “Je sais que toutes ces personnes qui auront accueilli chez elles un(e) réfugié(e) comprendront par elles-mêmes ce qu’est d’être un réfugié et ne feront probablement plus la différence entre un réfugié ukrainien et un réfugié érythréen“.

► Duplex | Le fédéral et les Régions se coordonnent pour l’accueil des réfugiés ukrainiens

Le porte-parole de la Plateforme citoyenne est heureux de cet élan de solidarité de la part des citoyens belges, mais soutient également que le gouvernement fédéral devra mettre en place des dispositifs afin de continuer à accueillir de futurs réfugiés.

■ Interview de Mehdi Kassou réalisée par Murielle Berck et JimMoscovics dans le 12h30