Grève de Bruxelles-Propreté : le point sur les collectes effectuées ce vendredi

Le mouvement de grève initié par une organisation syndicale, impactera les services de Bruxelles Propreté du 2 au 5 mai 2024, ainsi que le 10 mai 2024.

Des tournées de rattrapage seront organisées en fonction des moyens humaines disponibles, mais “nous invitons les habitants et commerçants des communes dont les sacs ne seraient pas collectés le lendemain des perturbations, à rentrer leurs sacs dans la mesure du possible”, explique l’agence Bruxelloise.

“Bruxelles-Propreté regrette ce mouvement de grève et présente ses excuses aux Bruxellois impactés”

Estimations des collectes effectuées

Au matin, à Haren, 99% des sacs blancs sont collectés, 100% des sacs jaune et bleu et 10% des sacs orange. A Etterbeek 70% des sacs blancs et 90% des sacs jaunes collectés. A Evere, 90% pour les blancs, 100% pour les jaune et les bleu et 20% pour les orange. Pour Ixelles, 100% des sacs blanc et jaune sont collectés. A Koekelberg, 90% des sacs blanc, 99% des sacs jaune et 0% des sacs vert et orange. Pour Molenbeek, 70% des sacs jaune collectés, 95% des sacs jaune et 85% des sacs vert et orange. A Saint-Josse, ce sont 80% des sacs blanc, 10% des sacs jaune et 70% des sacs vert et orange. A Schaerbeek, 50% des sacs blanc, 25% des sacs jaune et 70% des sacs vert et orange. A Woluwe-Saint-Lambert, 40% des sacs blancs collectés, 40% des sacs jaune et pour Woluwe-Saint-Pierre 30% des sacs blancs collectés et 85% des sacs jaunes.

La situation des collectes en après-midi n’est pas encore connue.

Des perturbations sont attendues ce dimanche 5 mai, et concernent les collectes en soirées des sacs bleus et des sacs blancs dans les communes suivantes : Bruxelles, Anderlecht, Forest, Ixelles et Saint-Gilles.

Congés 2023

Les raisons du mouvement de grève sont liées à des discussions “assez classiques” au sein de l’ABP entre les syndicats et la direction générale, selon l’agence. “Le point de désaccord majeur concerne des congés de 2023 qui n’ont pas encore été octroyés en raison du taux d’absentéisme assez important auquel nous faisons face”, a expliqué l’un des porte-paroles de Bruxelles-Propreté, Carl Dufour.

“En concertation sociale, nous tentons de trouver un équilibre entre la poursuite de nos missions malgré des effectifs réduits, la lutte contre cet absentéisme élevé et l’octroi desdits congés”, a-t-il conclu.

