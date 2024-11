“(Grands-)mères en lumière” : des récits uniques et sensibles qui composent une histoire collective

Dauns un communiqué, l’association décrit le projet comme “un empowerment féminin et de transmission intergénérationnelle et intersectionnelle, où les récits uniques et sensibles composent une histoire collective”.

Au sein du projet “(Grands-)mères en lumière”, 8 jeunes femmes afro-descendantes et maghrébines, actrices de changement de tous horizons, recueillent le récit de vie de leur mère ou de leur grand-mère. Pour aller plus loin, elles ont souhaité transmettre leur parole et leurs héritages dans un nouveau livre intitulé “A nous l’histoire”. Ce 5 novembre, elles étaient réunies afin d’effectuer une lecture performée sur la scène de l’Espace Magh.

Ce projet est essentiellement porté par Fatima Zibouh, une experte diversité et inclusion et entrepreneuse sociale bruxelloise, ainsi que Manuela Varrasso, l’autrice du roman autobiographique “Le voyage d’Andrea”.