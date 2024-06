Gilles Goetghebuer revient sur le triomphe des Tornados : “Une histoire exceptionnelle”

Six médailles, trois en or, une en argent et deux en bronze : voilà le bilan de l’athlétisme belge aux “Europe” de Rome 2024.

Des résultats aussi qualitatifs que quantitatifs et qui offrent de belles promesses à deux mois des Jeux Olympiques de Paris. Pour évoquer cette réussite, Gilles Goetghebuer était l’invité du 12h30 ce jeudi midi.

Il est notamment revenu sur les Tornados, qui ont obtenu leur 20ᵉ médaille à l’issue de leur 34ᵉ finale en 37 compétitions depuis 2008, notamment grâce à la dynastie Borlée. “C’est une histoire incroyable”, commence le rédacteur en chef et fondateur du journal Zatopek. “Jacques et Edith, les parents, sont respectivement champion d’Europe sur 200 mètres et championne de Belgique sur 100 mètres. Il y a aussi Olivia Borlée qui est championne olympique sur le 4x100m à Pékin en 2008. Ensuite, il y a les jumeaux Kevin et Jonathan ainsi que Dylan qui était présent à Rome. Ce qui est génial, c’est que les jumeaux ont choisi de garder leur père comme coach durant l’ensemble de leur carrière. Et ce n’est pas terminé puisque d’autres Borlée attendent encore leur heure.”

Un fait totalement exceptionnel en athlétisme. “Cela s’explique forcément par les résultats puisqu’ils ont toujours performé lors de leurs seize années au top niveau.” À l’occasion de cette histoire incroyable, Pickx+ a diffusé le deuxième épisode de la série Final Lap qui revient sur ces années de succès. “Ce qui plaît dans cette série, c’est la relation qui existe entre les deux jumeaux homozygotes. On les voit tout petits avec chacun leur personnalité. Après un certain temps, on sait qui est qui.”

En Belgique et pour le 4x400m, il n’y a pas que les Borlée, le vivier est énorme. “J’ai fait le calcul, nous avons eu neuf coureurs différents qui ont disputé des compétitions internationales. C’est phénoménal. Jacques Borlée doit donc faire des choix et c’est toujours un dilemme incroyable. Pour cette compétition, il n’a pas sélectionné les jumeaux et son équipe s’est imposée à Rome.”

Si les Tornados ont obtenu 20 médailles, ils n’ont pas encore accroché de médaille olympique. “Une victoire à Paris serait la cerise sur le gâteau d’une très belle carrière”, dit Gilles Goetghebuer. “La rivalité existe au sein des Borlée, mais ils se sont bien départagés les médailles. Et l’ambiance au sein du clan reste excellente.”

Actuellement, on ne sait pas encore qui s’alignera pour le 400m aux JO. “Mais on sera bientôt fixé puisque les deux jumeaux doivent démontrer en individuel qu’ils ont encore le niveau pour aller à Paris.”