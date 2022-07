Georges Dallemagne : “Un tel traité avec l’Iran, c’est un précédent dangereux”

Le député fédéral Georges Dallemagne (Les Engagés) était l’invité de Jean-Jacques Deleeuw dans la dernière de la saison de + d’Actu, ce vendredi.

Interrogé sur les derniers dossiers chaud du fédéral, le député de l’opposition a évoqué un “accord-ke” concernant l’accord annoncé sur les pensions : “Les pensions sont insuffisamment élevées en Belgique. Et on a un problème pour financer à terme ce système. Sur le premier élément, on a un peu amélioré les choses, mais sur le deuxième élément, on n’est nulle part et c’est gravissime”, estime Georges Dallemagne. “On reporte encore l’exercice pour des questions de posture par rapport à des électorats qu’on veut privilégier. Aujourd’hui, rien n’est prévu pour les pensions de nos enfants, de nos petits-enfants…”

Il est également revenu sur le vote du Parlement pour les récents traités organisant le transfèrement de personnes condamnées avec l’Inde, les Émirats arabes unis et surtout l’Iran. “Le traité, en principe, concerne des Belges condamnés. Or, personne n’est dans ce cas en Iran, actuellement (NDLR : Olivier Vandecasteele, travailleur humanitaire arrêté en février, n’a pas encore été jugé en Iran). Dans le même temps, il y a 25 Iraniens condamnés en Belgique, dont 4 terroristes. (…) En réalité, ce traité concerne surtout le transfèrement de terroristes iraniens et qui pourraient être libérés”, explique le député des Engagés. “Créer un instrument qui permettra une impunité de fait pour tout acte de terreur de la part de l’Iran en Europe, à l’avenir, c’est terrifiant”.

Georges Dallemagne rappelle qu’il “espère” la libération d’Olivier Vandecasteele, mais estime qu’il y a beaucoup de conditions avant d’y parvenir. “Nous n’avions jamais fait un tel traité auparavant. Et aucun autre pays européen ou de l’OTAN n’a proposé un tel traité avec l’Iran. Cela me semble un précédent dangereux”, dit-il.

