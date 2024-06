Fusillade à Saint-Gilles: un fusil d’assaut utilisé, deux blessés toujours dans un état critique

Deux personnes sont décédées et trois ont été blessées la nuit dernière, suite à des coups de feu tirés dans la rue de l’Argonne, sur la terrasse d’un café situé à proximité de la gare du Midi, a confirmé le Parquet de Bruxelles ce jeudi. Les faits se sont produits vers 01h00 du matin dans un café de la rue de l’Argonne, non loin de la gare du Midi. Une arme lourde aurait été utilisée et aucun suspect n’a été interpellé. La police a lancé un avis de recherche.

Deux victimes sont décédées sur place. Il s’agit d’un homme et d’une femme, respectivement âgés de 44 et 46 ans. Dans l’état actuel de l’enquête, le Parquet de Bruxelles ne peut ni confirmer ni infirmer qu’il s’agirait de victimes accidentelles. Deux autres victimes de sexe masculin, âgées respectivement de 42 et 49 ans, ont été grièvement blessées par balles. Elles ont été emmenées à l’hôpital dans un état critique. Leurs jours sont actuellement toujours considérés comme étant en danger. Une cinquième victime de sexe masculin, âgée de 31 ans, dont le pronostic vital n’est pas engagé, a également été conduite à l’hôpital pour y être soignée.Le mobile des faits est également toujours en cours d’investigation.

Selon les premières constatations de l’expert balistique, une arme lourde/un fusil d’assaut aurait été utilisé(e) au cours de la fusillade. A ce stade de l’enquête, aucun suspect n’a encore pu être interpellé.

Plusieurs périmètres d’exclusion judiciaire ont été établis afin de préserver les traces nécessaires à l’enquête. Avisé des faits, le magistrat de garde du parquet de Bruxelles a confié l’enquête à la division homicides de la police judiciaire fédérale, et a requis une juge d’instruction du chef d’assassinats et de tentatives d’assassinats. Il a également requis un médecin légiste et un expert en balistique. Tous ces intervenants sont descendus sur les lieux des faits, accompagnés du laboratoire de la police fédérale.

L’enquête suit son cours afin de tenter d’identifier et d’interpeller le ou les auteurs de ces faits, et d’en déterminer les circonstances exactes, précise le Parquet.

Selon une source bien informée, les auteurs des faits se seraient déplacés en scooter. Les premiers éléments de l’enquête montreraient qu’ils visaient le café, et non des clients en particulier. Le mobile des auteurs n’est pas encore clair. Il semblerait toutefois qu’il soit lié à des faits de drogue.

Avis de recherche

A la demande du Juge d’instruction à Bruxelles, la police diffuse l’avis suivant :

Le jeudi 27 juin 2024 à 00h49, des coups de feu ont été tirés sur la voie publique à hauteur du café l’Astoria situé rue de l’Argonne à Saint-Gilles. Sur place, trois personnes ont été blessées tandis que deux autres ont perdu la vie.

Dans le cadre de cette enquête, les enquêteurs recherchent des images de vidéosurveillance (caméras de surveillance, dashcams, caméras de sonnette ou toute autre capture d’image) qui auraient pu filmer le ou les auteurs avant, pendant et après les faits.

Il est aussi demandé aux personnes qui auraient été témoins d’agissements suspects ou qui auraient été témoins des faits dans la rue de l’Argonnne de se manifester auprès des services de police.

La discrétion est assurée.

Si avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300.