Friche Josaphat : pas de sortie de crise en vue

Les membres Verts de l’exécutif bruxellois, les ministres Alain Maron (Ecolo), Elke Van den Brandt (Groen), et la secrétaire d’Etat Barbara Trachte, avaient décidé de ne pas participer au gouvernement de ce jeudi. Il a alors été décidé de tenir une réunion électronique. Le PAD Josaphat n’était pas à l’ordre du jour.

Deux semaines après la réunion du gouvernement régional qui avait vu les Verts quitter la table prématurément suite à un désaccord profond sur le PAD (Plan d’aménagement directeur) de la friche Josaphat, le feu couve toujours. Ecolo attendait un geste du partenaire socialiste pour, selon eux, rétablir la confiance, mais les rencontres d’hier soir entre la coprésidente des Verts Rajae Maouane et le président de la Fédération bruxelloise du PS, Ahmed Laaouej, n’ont finalement rien donné.

Côté Ecolo on jugeait que l’exigence d’un retour de la confiance n’avait pas été rencontrée, du côté du cabinet du ministre-président socialiste Rudi Vervoort, on dit ne pas comprendre le blocage et on juge l’attitude écologiste “fort peu gouvernementale”. Il a alors été décidé de tenir une réunion électronique, soit une réunion de validation des points déjà validés en inter-cabinets. Le PAD Josaphat n’était donc pas à l’ordre du jour.

Une dernière piste ?

Pour rappel, l’enjeu porte sur la construction de 509 logements sur un terrain qui représente le quart de la superficie de la friche Josaphat. Pour le PS, l’urgence de la pénurie de logement en Région bruxelloise nécessite la construction de logements sur cette zone. Les socialistes entendent avancer sur la procédure concernant l’adjudication d’un marché pour la construction de logements, estimant qu’il s’agit de la suite d’une procédure lancée il y a plusieurs années et qu’il convient de mener à son terme, d’autant qu’un accord a eu lieu au sein du gouvernement en 2021.

Mais pour Ecolo, les récentes enquêtes publiques ont démontré que le projet ne pouvait pas être adopté dans sa formule initiale et devait être remanié. Les Verts accusent les socialistes de vouloir passer en force tout en ignorant les résultats de ces enquêtes.

“Nous sommes convaincus que de meilleures solutions existent à l’échelle régionale pour mettre à disposition des logements accessibles, tout en développant les espaces verts et de nature, explique la co-présidente d’Ecolo, Rajae Maouane. Pour rappel, les projets de logements prévus sur la friche Josaphat concernent 150 logements. Cela pourrait, par exemple, être “compensés” par plusieurs centaines de logements à finalité sociale supplémentaires sur le plateau du Heyzel. Dans tous les cas, il est évident pour nous que le premier parti de la majorité, le PS, doit œuvrer rapidement au rétablissement de conditions de travail optimales au sein du Gouvernement bruxellois. Les écologistes sont et seront toujours des partenaires loyaux et constructifs.”

En dépit de nos demandes et de différents contacts, nous n’avons pas reçu de proposition constructive à ce stade de la part du PS pour apaiser la situation.

Les trois organismes d’intérêt public impliqués dans le dossier, la SAU (Société d’aménagement urbain), CityDev et la SLRB (Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale) ont décidé de valider le choix du consortium chargé de construire les logements. Notons que ce jeudi, un dernier organisme était appelé à se prononcer, le Fonds du logement. Finalement, le CA du Fonds du logement a voté pour la désignation du consortium.

Pour Ecolo, il reste donc encore le recours déposé par la commissaire Groen du gouvernement à la SLRB pour agir. Selon les juristes, le gouvernement bruxellois doit prendre une décision avant le 9 mars à 23h59. Sinon, le marché sera attribué. Ecolo et Groen espèrent toujours que le PS fera un pas dans leur direction.

Action de Greenpeace

Devant l’entrée du BIP ce matin, lieu de réunion de l’exécutif bruxellois, une trentaine de membres de l’ONG Greenpeace organisaient une action pour sauver la friche Josaphat. Ils n’auront vu aucun ministre puisque le gouvernement se tenait à distance, mais ils se seront fait entendre.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Mélinda Bilmez et Nicolas Scheenaerts.

