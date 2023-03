Friche Josaphat : Céline Frémault appelle à constituer un conseil de la biodiversité

Céline Frémault a appelé à constituer un conseil d’expert pour objectiver la question de la biodiversité de la friche Josaphat, au coeur des tensions au gouvernement bruxellois.

Ecolo maintient sa position sur la friche Josaphat : hors de questions d’y construire des logements, mais propose de les bâtir autre part. Invitée dans la matinale Bonjour Bruxelles, la députée Céline Frémault (Les Engagés) a appelé à constituer un conseil d’expert pour objectiver la question de la biodiversité. “Il aurait pu être saisi sur le dossier en amont“, estime-t-elle. La députée a ainsi déposé un texte au Parlement bruxellois en ce sens.

►Voir aussi | Les ministres Ecolo sont de retour aux réunions du gouvernement bruxellois

“La question n’est pas de savoir si c’est grave ou pas grave de construire sur la friche. La question c’est comment-est ce qu’on le fait“, a continué la députée.

Selon l’ancienne ministre bruxelloise du Logement et de l’Environnement, l’important est de créer de l’adhésion : “Quand vous expliquez, sur base d’éléments objectifs, que telle partie peut être dotée de logements et que telle autre partie doit être préservée pour des raisons environnementales et climatiques, je pense qu’il y a une question d’adhésion au projet” argumente-t-elle.

“Il n’y a pas d’adhésion aujourd’hui et on a des partenaires qui sont en freestyle complet. Ils sont en train d’abimer, encore plus, l’image d’un gouvernement qui est déjà à la traine” conclut Céline Frémault.

►Voir aussi | Friche Josaphat : pas de sortie de crise en vue

►Notre dossier sur la friche Josaphat

■ Interview de Céline Frémault réalisée par Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles