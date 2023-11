Frank Vandenbroucke annonce la gratuité totale des transports planifiés entre hôpitaux à partir du 1er janvier 2024

Les patients ne devront plus payer de frais supplémentaires lorsqu’ils changent d’hôpitaux pendant plus de 24 heures pour une intervention.

Dès le 1er janvier 2024, “les patients ne devront plus payer la facture des transports planifiés entre hôpitaux lorsqu’ils seront admis pour une opération ou un traitement et qu’ils devront, par exemple, être transportés à temps vers un hôpital plus spécialisé”, indique le cabinet du ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke.

Jusqu’à présent, les patients devaient payer cette facture, dont le montant pouvait s’avérer “élevé et imprévisible”.

Cela devrait notamment permettre une meilleure collaboration entre les différents hôpitaux. Une collaboration qui est d’ailleurs de plus en plus fréquente. “Dans le cadre des réseaux hospitaliers, les hôpitaux passent des accords sur la répartition des tâches. Ce qui implique parfois que les patients admis doivent être transportés vers un autre hôpital, par exemple plus spécialisé, pour un traitement ou une intervention”, poursuit le cabinet.

“Toute personne admise dans un hôpital mérite les meilleurs soins et ne doit pas être pénalisée parce que ces soins sont meilleurs – temporairement ou non – dans un autre hôpital qui, par exemple, dispose de l’équipement nécessaire ou parce que son personnel soignant dispose de l’expertise nécessaire pour un certain type de cancer ou une autre intervention”, indique le ministre de la Santé publique.

Quelque 13,5 millions d’euros seront investis à cet effet.

