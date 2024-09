Formation bruxelloise : Fouad Ahidar a eu un entretien exploratoire avec Groen

“L’échange était constructif”, a-t-il affirmé, dans un communiqué.

Le député bruxellois Fouad Ahidar, chef de file de la liste électorale qui porte son nom (ndlr: “Team Fouad Ahidar”) a eu jeudi matin un entretien “exploratoire” avec Groen, dans le contexte de la recherche d’une majorité dans le groupe linguistique néerlandophone en Région-capitale, a-t-il indiqué jeudi après-midi.

Fouad Ahidar a pris ses fonctions de « médiateur » au début de cette semaine en tant que leader de la formation sortie deuxième du groupe néerlandophone avec 3 sièges, après qu’Elke Van den Brandt (Groen, 4 sièges) eut renoncé à son poste de formatrice, en rupture de confiance, avec le MR du formateur francophone David Leisterh. Fouad Ahidar dit rester déterminé à rassembler les partis et à former une coalition forte, et engagée au profit du bien-être des Bruxellois. “Suite à nos échanges avec Groen et Vooruit, nous nous réjouissons d’apprendre qu’il n’y a aucun véto à notre encontre. Il s’agit d’un pas dans la bonne direction pour avancer vers la formation d’un gouvernement bruxellois. L’immobilisme a trop duré. Les Bruxellois méritent un gouvernement qui fonctionne. Ces discussions ne sont qu’un début, et les différences de fond doivent encore être abordées”, a-t-il commenté.

Fouad Ahidar estime que le temps presse. Il annonce que les discussions se poursuivront dans les prochains jours “afin de trouver un terrain d’entente avec tous les partenaires soucieux de l’avenir des Bruxellois”, a-t-il conclu.

Belga