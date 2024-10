Forest : une coalition inédite PS-PTB-Ecolo pourrait se mettre en place

Alors que la vie continue à Forest, les habitants se demandent qui sera leur prochain bourgmestre.

Une coalition inédite pourrait se mettre en place entre le PS, Ecolo et le PTB qui se sont vus pour discuter. “Face à une droite qui monte en Belgique et menace les services publics, il y a une volonté de créer une majorité de gauche. C’est une nouvelle étape, et on veut montrer qu’on sera un parti crédible et constructif”, confie Simon De Beer (PTB).

Et le message est passé pour les socialistes, d’autant plus qu’une majorité PS, PTB et Ecolo permettrait au PS d’avoir le maïorat. “Il faut respecter la dynamique des électeurs”, affirme Charles Spapens (PS).

Du côté de la liste MR-DéFI, on propose de faire alliance avec le PS et les Engagés, à l’image de la Région bruxelloise. “Je n’imagine pas que Forest soit une île isolée de la carte régionale”, explique Cédric Pierre de Parmentier.

■ Reportage de Michel Geyer, Daniel Magnette et Laurence Paciarelli