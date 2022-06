Forest adhère à la stratégie européenne de lutte contre l’antisémitisme

Après Uccle et Ixelles, Forest est la troisième commune à adopter une motion en ce sens.

La conseil communal de la commune de Forest a adopté hier une motion “marquant l’adhésion de la commune de Forest à la Stratégie européenne de lutte contre l’antisémitisme et au maintien de la vie juive en Europe.” Le texte a été déposé par DéFI, MR et Les Engagés, indiquent les trois groupes dans un communiqué commun.

Les porteurs du texte, Marc Lowenstein (DéFI), Cédric-Pierre De Parmentier (MR) et Laurent Hacken (Les Engagés) rappellent que l’Union européenne a présenté en octobre 2021 sa première stratégie européenne de lutte contre l’antisémitisme et de soutien à la vie juive, pour répondre à “la montée inquiétante de l’antisémitisme.” Cette stratégie repose sur trois axes : la prévention de toutes formes d’antisémitisme; la protection et le soutien de la vie juive; et l’éducation et la recherche sur la mémoire de la Shoah.

Les conseillers forestois demandent au collège de veiller au respect et à l’application de cette stratégie, mais également au Fédéral de s’engager à lutter contre l’antisémitisme actuel, en appliquant “le programme de prévention de toutes les formes d’antisémitisme” et d’allouer une partie des 24 millions d’euros dédiés à cette stratégie pour la sécurité des espaces publics et lieux communautaires afin de “protéger la vie juive“. La motion demande aussi au gouvernement régional d’agir selon ses compétences.

Effets “dévastateurs” de la pandémie

Dans leurs attendus, les conseillers communaux relèvent les effets “dévastateurs” de la pandémie, qui a “attisé et augmenté les discours antisémites“, et la désignation de boucs-émissaires.

Ils citent un rapport de l’Agence européenne des droits fondamentaux, selon lequel « l’antisémitisme, en particulier sur internet, s’est accentué pendant la pandémie », période pendant laquelle « de nouveaux mythes et théories du complot blâmant les Juifs » ont circulé de manière préoccupante.

Selon le site « antisemitisme.be », cité par les auteurs du texte, en 2020, les faits d’antisémitisme auraient augmenté de 36,5% par rapport à 2019, représentant une hausse de 56% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. “Parmi ces chiffres, 70,4% sont relatifs à des discours haineux sur les réseaux sociaux, d’autres, à des dégradations de l’espace public ou concernent des cas d’agressions ou de menaces à Anvers et Bruxelles. Sans oublier le détournement de l’étoile jaune pour comparer l’instauration du pass sanitaire à la Shoah ou les thèses conspirationnistes.”

Rédaction