“Fier de ta borne”: une nouvelle campagne sur la déclaration des bornes de recharge

Sibelga, le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité et de gaz, a annoncé vendredi le lancement d’une campagne d’information sur la déclaration obligatoire des bornes de recharges pour les véhicules électriques à Bruxelles.

L’objectif de cette campagne numérique, intitulée “Fier de ta borne”, est d’inviter les citoyens à notifier à Sibelga leurs installations de recharge. Alors que les véhicules électriques ont le vent en poupe, tant auprès des entreprises que des particuliers, l’obligation légale de déclarer les bornes de recharge reste encore méconnue. Elle concerne tous les types d’aménagement (borne ou câble), peu importe la puissance. Grâce à ce geste, le gestionnaire de réseaux bruxellois peut répertorier et monitorer l’ensemble des prélèvements électriques à Bruxelles afin de garantir le bon fonctionnement du réseau et le maintien de son équilibre.

La déclaration des bornes permet également de connaître les besoins des clients et d’éventuellement renforcer le réseau si nécessaire. “Un des défis de Sibelga consiste à anticiper l’évolution des besoins et nouveaux usages pour prendre des décisions adaptées sur les plans technique et économique, et ainsi assurer un accès fiable et de qualité à l’énergie. En adaptant ses comportements et en décalant par exemple la recharge de son véhicule en fin de soirée ou la nuit, lorsque l’énergie est la plus abondante et abordable, le client jouera un rôle actif dans cette transition énergétique”, souligne la CEO de Sibelga, Inne Mertens. Les propriétaires de bornes peuvent les déclarer sur le site internet fierdetaborne.sibelga.be. L’opération se fait en quelques clics.

Avec Belga