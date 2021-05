“Fais gaffe à ma bulle”, la campagne pour lutter contre les dépôts sauvages

Fost Plus, Bruxelles-Propreté, les entreprises sociales de collecte textile et 13 communes bruxelloises lancent une campagne de sensibilisation, “Fais gaffe à ma bulle”, pour lutter contre les dépôts de verre et de vêtement clandestins.

En un an, les opérateurs de dépôts de verre et de textile font face à une augmentation allant jusqu’à 40% des dépôts sauvages. Et ces immondices abîment les vêtements , qui seront donc jetés par la suite. Ce qui entraîne un coût.

La campagne cherche également à diminuer les intrus dans les bulles à textiles (on y retrouve notamment des jouets, de la litière ou encore de l’huile) et à augmenter la qualité des contenus réutilisables ou recyclables.

Il est à noter que les dépôts clandestins sont punissables par de lourdes amendes. Pour éviter d’être sanctionné, vous avez trois possibilités:

1. Appeler le 0800/981.81 pour bénéficier d’une collecte gratuite à votre domicile pour 3m² encombrants/an en tant que citoyen bruxellois.

2. Se renseigner auprès de la commune pour savoir si une autre solution est proposée.

3. Surfer sur le site faisgaffeamabulle.be

