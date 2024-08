Europa League : Anderlecht n’a pas fini son mercato et Riemer patiente: “Nous pourrons bâtir plus tard”

Anderlecht est l’actuel leader du championnat de Belgique et semble bien engagé pour accéder à l’Europa League, à la veille du barrage retour de C3 contre le Dinamo Minsk. Après cinq rencontres, l’entraîneur Brian Riemer considère cependant que le club est “toujours dans un processus de construction”, avec les transferts entrants et sortants comme avec l’intégration des joueurs et la remise en forme de l’effectif.

D’ailleurs, le club n’a pas refermé sa fenêtre de transferts, a annoncé Riemer en conférence de presse, mercredi. “Je sais que les personnes en charge font le maximum. Il est très difficile de gérer un mercato en tant qu’entraîneur”, a-t-il confié. “Nous savons que le début de saison est compliqué, fait de nouvelles relations. Nous sommes capables d’amener l’équipe à un niveau plus élevé, mais les nouveaux joueurs ne connaissent pas l’effectif, la tactique. Il s’agit pour l’instant de prendre un maximum de points. Quand nous aurons une équipe stable, nous pourrons bâtir comme nous le souhaitons.”

La filière danoise et, plus largement, scandinave facilite ces processus. Mathias Jorgensen, dit Zanka, a directement débuté après son transfert depuis Brentford. Riemer l’y avait côtoyé, comme à Copenhague il y a plusieurs années. “Je le connais parfaitement et il me connaît. Cela règle mes problèmes car cela facilite l’intégration. Par opposition, un joueur étranger qui ne parle pas la langue et ne connaît pas les coéquipiers demande toujours un temps d’ajustement.”

S’ils ne sont pas des nouveaux venus, Kasper Dolberg et Anders Dreyer tardent à trouver leur rythme en ce début d’exercice. “Dolberg avait bien débuté quand il est revenu”, soutient Riemer. “Quant à Dreyer, il doit marquer un but. Il travaille dur, mais les joueurs offensifs ont besoin d’ouvrir leur compteur pour gagner en confiance. Nous attendons plus de lui et il attend plus de lui-même.”

Le nouveau venu Zanka veut “représenter Anderlecht et s’imprégner de la culture du club”

Mathias Jorgensen, dit ‘Zanka’, est la dernière recrue danoise du RSC Anderlecht. Le défenseur central, arrivé de Brentford, a immédiatement intégré l’effectif et disputé ses deux premiers matchs en mauve. Il n’a cependant été présenté à la presse que mercredi, à la veille du barrage retour d’Europa League contre le Dinamo Minsk. Le club bruxellois n’était pas inconnu de Jorgensen. “Je connais Anderlecht, et son important passé européen. J’ai saisi l’opportunité de jouer pour un club historique, avec de grandes ambitions.” Le respect est de mise. “Ce n’est pas un club dans lequel venir couler une douce retraite. Brian Riemer m’attend à mon meilleur niveau. Ce contrat d’un an constituait une belle occasion pour les deux parties.” L’entraîneur a joué un rôle important dans la venue de Zanka au Parc Astrid. “Brian est l’une des raisons principales de ma présence. Il est sans aucun doute l’un des entraîneurs les plus influents que j’ai connus. Nous pensons le football, et en particulier la manière de défendre, de la même façon.” A 34 ans, le défenseur peut jouer un rôle de mentor similaire à son capitaine, Jan Vertonghen. “Je peux encadrer tout le monde, pas seulement les défenseurs. Mon expérience peut également servir dans des situations comme celle de demain en apportant du calme.” Un homme de plus n’est pas un luxe dans une équipe engagée sur trois fronts. “Il y aura beaucoup de matchs. Il n’est pas important de jouer toutes les minutes, mais plutôt de donner 100%. Nous avons besoin d’une équipe complète.” Un Danois, en la personne de Kasper Schmeichel, a déserté le Lotto Park, mais lorsque “l’un s’en va, un autre arrive”, a plaisanté Zanka, qui a rassuré sur les intentions du contingent scandinave. “Nous sommes ici pour représenter Anderlecht et nous imprégner de la culture du club.”

Belga