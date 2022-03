Etterbeek : une fresque en cours de réalisation pour dénoncer la destruction des forêts

Elle est en cours en de réalisation dans le quartier européen. L’œuvre de 25 mètres de haut a pour but de mettre en lumière la destruction des forêts et autres écosystèmes naturels par l’Union européenne.

“Together for Forests”, c’est le nom de cette fresque qui sera dévoilée lundi 14 mars. Le but de cette création est de “sensibiliser le public aux effets destructeurs de la consommation européenne sur la nature et la vie sauvage dans le monde“, peut-on lire dans un communiqué de WWF, qui soutient ce projet.

À l’initiative de l’organisation à but non lucratif, Street Art for Mankind, et créée par l’artiste mexicain et militant pour le climat, Carlos Alberto GH, l’œuvre est également visible via l’application “Behind the Wall”.

87.000 Belges sur 1,2 million de personnes à travers l’Europe ont participé à la campagne #Together4Forests, et ont demandé une législation forte pour freiner la déforestation mondiale.

L’inauguration de la fresque aura lieu le lundi 14 mars de 15h45 à 16h45, à l’école Steiner, située Chaussée d’Etterbeek 182, 1040 Etterbeek.

Y. Mo. – Photo : WWF