Encourager les femmes issues de la diversité à lancer leur entreprise

Parce qu’elles sont souvent discriminées sur le marché de l’emploi, de nombreuses femmes issues de la diversité souhaiteraient se lancer dans la création d’entreprise. Cependant, elles se heurtent à de nombreux clichés au niveau de la société mais aussi de l’administration. Womenpreneur les aide dans leur parcours.

Sana Afouaiz est née au Maroc et vit maintenant en Belgique. Elle a créé son propre emploi pour être autonome et décide d’aider les femmes qui comme elle, souhaiteraient se lancer dans cette aventure mais sans avoir les codes du milieu administratif ou bancaire. “Les femmes hésitent toujours plus que les hommes à lancer une entreprise mais dans les femmes de Molenbeek ou de Schaerbeek, il y en a beaucoup qui voudraient être indépendantes. Elles sont actives mais restent avec des formes non reconnues par l’Etat. Nous pouvons les aider dans leurs démarches.”

Via des formations, des ateliers, Womenpreneur a déjà aidé 13.000 femmes depuis sa création en 2016. En plus, elle anime des ateliers pour la recherche d’emploi et va organiser des séminaires pour aider les petites commerçantes à relancer leurs affaires après la crise.

Plus d’information sur le site de Womenpreneur

■ Interview de Sana Afouaiz, fondactrice de Womenpreneur par Vanessa Lhuillier