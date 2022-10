Elke Van den Brandt débat du plan Good Move avec trois associations dans Versus : “S’il faut adapter, il faut adapter”

La ministre régionale a répondu sur BX1 aux critiques et remarques de l’UCM, Touring et l’ARAU.

Le gouvernement bruxellois a approuvé en 2020 la mise en place du plan Good Move, un plan destiné à dévier le trafic pour améliorer la sécurité, la qualité de l’air et le confort de vie. Mais en pratique, il y a également des critiques très vives et des files se créent sur certains axes à la suite de ces nouvelles mesures de circulation. Critiques et défenseurs de ce projet débattent parfois avec virulence de l’application de ce plan qui s’implémente quartier par quartier, avec l’objectif de rendre la capitale plus sûre et plus verte à l’horizon 2030.

Au centre du jeu, la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) a répondu à l’invitation de Versus, votre émission de débat du mercredi soir, pour défendre le projet du gouvernement bruxellois face à trois associations concernées concrètement par le programme qui vise également l’urbanisme, le commerce et l’environnement : l’UCM, Touring et l’ARAU.

Les associations se disent ouvertes à une concertation, mais demandent à être bien écoutées et souhaitent une communication différente de la part de la Région, alors que la ministre confirme que le projet régional reste la priorité et que des adaptations pourront être proposées après une analyse à plus long terme des nouvelles situations de mobilité et d’urbanisme dans la capitale.

► Notre dossier complet sur le plan Good Move

Pour débattre de cette thématique, Michel Geyer reçoit cette semaine dans Versus :

Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière

(Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière Sophie Heuskin , conseillère économie à l’Union des Classes Moyennes (UCM) Bruxelles

, conseillère économie à l’Union des Classes Moyennes (UCM) Bruxelles Joost Kaesemans , porte-parole de Touring

, porte-parole de Touring Marion Alecian, directrice de l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines (ARAU)

► Découvrez Versus tous les mercredis à 18h25 sur BX1 et en replay 24h/24 sur notre site.