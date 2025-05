Eliane, nouvel étoilé Michelin : Kobe Desramaults nous ouvre les portes de son restaurant prestigieux

Le Guide Michelin a dévoilé sa sélection 2025, et dix restaurants belges décrochent une nouvelle étoile. À Bruxelles, un seul établissement a réussi à se distinguer : Eliane.

Derrière cette adresse, on retrouve Kobe Desramaults, chef renommé pour ses créations à In de Wulf et Chambre Séparée à Gand. Avec Eliane, il signe une nouvelle réussite qui s’impose déjà comme un incontournable de la scène gastronomique bruxelloise.

Et qu’y mange-t-on ? Des produits d’exception, travaillés dans une approche à la fois intuitive et raffinée. “Le menu se compose de 18 services, mêlant petites bouchées et plats”, indique le chef lors de notre reportage. Au programme : légumes, poissons, crustacés, et une touche de viande, savamment dosée. Les réservations, très convoitées, ouvrent tous les trois mois, permettant aux passionnés de vivre une expérience culinaire étoilée.

