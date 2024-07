Elections communales : une alliance MR, Open VLD, Engagés et CD&V à Anderlecht

Le MR, Les Engagés, l’Open VLD et le CD&V s’allient à Anderlecht en vue du 13 octobre.

Les élections communales du 13 octobre approchent à grand pas et, déjà, plusieurs alliances se forment entre les partis dans différentes communes. A Anderlecht, quatre partis (le MR, Les Engagés, l’Open VLD et le CD&V) viennent d’annoncer une nouvelle alliance en vue des prochaines élections.

“Revitaliser Anderlecht”

Une coalition qui a pour objectif “de revitaliser Anderlecht et de restaurer sa réputation et son attractivité“, expliquent les partis dans un communiqué. “Nous avons une occasion unique de remettre Anderlecht debout. Avec cette alliance, nous rassemblons les forces et les compétences nécessaires pour répondre aux défis de notre commune. (…) L’échec du plan Good move dans nos quartiers et l’état de saleté de notre commune ne peuvent plus perdurer. De plus, la fuite de la classe moyenne anderlechtoise est une inquiétude majeure, mais c’est une tendance que nous pouvons inverser par des politiques intelligentes et inclusives, redonnant ainsi confiance à nos citoyens.”

La liste sera emmenée par le député bruxellois Gaëtan Van Goidsenhoven (MR). Il sera suivi des libéraux Françoise Carlier et Achille Junior Vandyck. En quatrième place, on retrouve Fatiha El Ikdimi (Les Engagés). Yago Bastin, 9ème, est le premier candidat Open VLD et Anne Mertens, CD&V, est 20ème sur la liste. Pierre Kompany (Les Engagés), ancien bourgmestre de Ganshoren, poussera quant à lui la liste à la 47ème position.

Une liste PS-Vooruit

De son côté, la liste PS+Vooruit emmenée par le bourgmestre Fabrice Cumps a été approuvée. L’échevine Bieke Comer occupera la 2ème place. Deux jeunes conseillers qui n’ont pas encore exercé de mandat au Collège (Lotfi Mostefa et Luiza Duraki) sont quant à eux à la 3ème et 4ème place.

“Cette liste est à l’image de la commune d’Anderlecht“, déclare le bourgmestre, Fabrice Cumps. “Une mosaïque de personnalités issues de chacun de nos quartiers et qui, toutes, défendent un objectif commun : porter ensemble un projet progressiste, solidaire et tourné vers l’avenir qui permettra de développer les nombreux atouts de notre commune… et de rencontrer les défis auxquels elle est confrontée.”

Rédaction