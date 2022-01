Éclairages de nuit : Extinction Rebellion dénonce plusieurs commerces bruxellois

Une action a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche.

“N’oubliez pas d’éteindre la lumière en sortant !” : c’est avec ce slogan que des activistes du mouvement Extinction Rebellion ont mené une action, dans la nuit de samedi à dimanche, pour dénoncer les commerces fermés, laissant leurs lumières allumées de nuit.

“À l’heure où les dégâts de la crise écologique font peser une menace croissante sur nos sociétés, où l’on demande aux citoyens de faire preuve de parcimonie, il est indécent que des entreprises gaspillent sans compter, notamment en éclairant les vitrines de magasins fermés“, explique les porte-paroles du mouvement.

Dans plusieurs villes belges

Les commerces de plusieurs villes du pays ont été visés, à Bruxelles, Namur et Bruges. “Nous avons ciblé de grosses enseignes de la mode et du luxe, des entreprises polluantes dont l’impact désastreux sur l’environnement n’est plus à démontrer, et dont les produits ne répondent pas aux besoins de base des citoyennes et citoyens“, indiquent les militants.

ArBr – Photo : Extinction Rebellion