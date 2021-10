Dès vendredi, les communes bruxelloises devront assurer les contrôles du Covid Safe Ticket

A partir de ce vendredi, le pass sanitaire entre en vigueur à Bruxelles.

A partir de ce vendredi 15 octobre, le pass sanitaire (ou Covid Safe Ticket) entre en vigueur en Région bruxelloise. La Région et les communes doivent par conséquent accorder leurs violons. Un conseil régional de sécurité (CORES) s’est tenu ce mercredi matin à ce propos.

Et ce sont les communes qui seront chargées d’effectuer les contrôles. “On peut faire appel à des sociétés de contrôle et de gardiennage. Mais c’est payant et ça coûte cher ! Donc on va utiliser le personnel communal. On doit simplement le désigner et l’accréditer pour le faire”, explique Vincent De Wolf, bourgmestre d’Etterbeek.

• Reportage de Yassine Mossati, Camille Dqueker et Corine De Beul