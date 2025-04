Des instruments réalisés par des élèves de secondaire à Jette retenus par la NASA

Des élèves de 5e et 6e secondaire du Sint Pieter Collège à Jette mènent avec leur professeur de sciences des projets liés à l’espace depuis plusieurs années. Ceux-ci ont même développé un projet de mesure qui a été sélectionné par la NASA pour être à bord de leur prochain vol.

Sarah et Thoai confectionnent deux spectromètres, pour mesurer les rayons gamma. “Le deuxième, on doit encore le brancher. On est en train de couper des câbles”, expliquent-elles. Il s’agit de l’un des instruments du projet Strains, développé par les élèves. L’objectif est d’étudier les radiations venues des rayons cosmiques et de l’atmosphère.

“C’est un rêve depuis que je suis tout petit”, confie un élève, qui se réjouit que l’instrument soit utilisé par la NASA. Concrètement, ceux-ci seront embarqués, en présence des élèves, à bord d’un ballon qui décollera à 36km d’altitude.

Aux États-Unis, c’est Doug Granger qui coordonne ces vols. Il nous explique comment cela va se dérouler. “Le ballon monte durant deux heures, pour atteindre 36 000 mètres. Il y reste de 10 à 20h, et puis il redescend durant une heure et demi vers le sol. On retire les instruments, on voit s’il n’y a pas trop de dégâts, et puis ont les renvoie à leurs créateurs”.

Alors qu’à chaque vol, seulement une dizaine de projets peut embarquer, ce n’est que la troisième fois en 19 ans qu’un programme de secondaire est retenu.

■Reportage d’Arnaud Bruckner et Béatrice Broutout