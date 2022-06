Délégation de femmes tunisiennes à Bruxelles : “On a les mêmes problématiques et préoccupations”

Un accueil spécial a été réservé à une délégation de femmes tunisiennes à l’Hôtel de ville de Bruxelles.

Une délégation de femmes tunisiennes rencontre toute cette semaine les élues bruxelloises dans le cadre d’un programme d’échange. Amel Medded, élue à la municipalité de Tunis, était l’invitée du 12h30. Architecte urbaniste, Amel Medded vient de la société civile. Elle explique avoir été élue en 2018 alors qu’elle était deuxième sur la liste. Un système qui impose désormais la parité implique qu’“il faut trouver la femme compétente pour remplir la liste. On est 60 élus à la municipalité de Tunis, 30 femmes, 30 hommes”, souligne-t-elle.

Elle explique qu’être une femme en politique, c’est aussi apprendre à “avoir de l’estime de soi, oser aller en avant et présenter le projet. Il faut convaincre le public que notre programme est le meilleur.” Parce que la perception des femmes en politique pose encore parfois problème. “Quand on va dans les cafés ou sonner aux portes, il y a des gens qui disent ‘va faire ta cuisine’ et il faut les convaincre. Mais certains ont fini par l’accepter parce qu’ils nous voient sur le terrain une fois, deux fois…”

Amel Medded est également revenue sur le déroulement des rencontres avec les élues bruxelloises : “On a eu des discussions terre-à-terre. On se sentait vraiment à l’aise. Il y avait des tables rondes et chacune d’entre nous a présenté ses préoccupations. C’était un échange vraiment fructueux, parce qu’on s’est rendues compte qu’on avait les mêmes problématiques, les mêmes préoccupations par rapport aux femmes.“

Des rencontres auront lieu toute cette semaine et l’échange se clôturera le 14 juin à l’Hôtel de ville de Saint Gilles.

■ Interview de Amel Medded dans le 12h30 sur BX1+

A.D.