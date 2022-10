Début du procès à Paris de la société bruxelloise Take Eat Easy pour travail dissimulé

Ce vendredi débute le procès de l’ancienne société Take Eat Easy et de son patron Adrien Roose, connu aussi comme co-fondateur de la start-up Cowboy, pour travail dissimulé devant le tribunal correctionnel de Paris. Plus d’une centaine de coursiers avaient porté plainte pour emploi non déclaré et travail illégal.

Take Eat Easy , c’était une magnifique promesse de succès. Fondée en 2013 à Bruxelles, la start-up s’est lancée sur le segment prometteur de la livraison de repas à vélo. La plateforme met en relation restaurants, clients et coursiers en se basant sur des technologies numériques (smartphone, géolocalisation, algorithmes). L’entreprise prélève une commission sur chaque commande et fait payer une participation aux clients pour la livraison.

Assez vite, la start-up se déploie dans d’autres villes: Paris en octobre 2014, puis Berlin, Londres et Madrid à l’été 2015. Pour soutenir sa croissance, Take Eat Easy parvient à lever 6 millions d’euros en 2015, suivi par un nouveau tour de table de 10 millions d’euros quelques mois plus tard.

Malgré une présence dans 20 villes, alors que la plateforme vient de franchir le cap du million de commandes et des 350.000 clients au compteur, Take Eat Easy annonce le 26 juillet 2016 avoir été placé en redressement judiciaire. Avec la croissance du britannique Deliveroo, de l’allemand Foodora et de l’américain uberEATS, la concurrence sur ce marché est devenue rude.

Travail illégal et emploi non déclaré

Comme des sociétés telles que Deliveroo ou Uber, Take Eat Easy recourt à des coursiers travaillant sous le régime indépendant. En France, les coursiers “autoentrepreneurs” ne seront pas payés pour leur dernier mois de travail, ce qui crée beaucoup de frustrations dans leurs rangs (en Belgique, ils passent par la Smart et sont donc payés pour toutes leurs courses).

En 2018, plus d’une centaine d’anciens coursiers à vélo déposent plainte à Paris pour travail illégal et emploi non déclaré. Parallèlement, ils engagent des poursuites pour être reconnus en tant que travailleurs salariés plutôt que comme indépendants. Une procédure qu’ils ont gagnée, selon leur avocat Kevin Mention.

Lors du procès qui s’ouvre vendredi, les coursiers espèrent que la société et son dirigeant seront jugés pour le travail dissimulé.

En septembre, dans une procédure similaire, la justice française a jugé la plateforme Deliveroo coupable de travail dissimulé et l’a condamnée à verser 9,7 millions d’euros pour ne pas avoir réglé les cotisations et contributions sociales.

La dissolution de Take Eat Easy n’a pas arrêté son ex-CEO au vol, puisqu’Adrien Roose a fondé, avec Tanguy Goretti et Karim Slaoui, la société bruxelloise Cowboy qui commercialise des vélos électriques connectés.

► Voir aussi : Big Boss : dans les coulisses de Cowboy, la scale-up de l’année

Belga