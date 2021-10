De plus en plus de Musulmans sont inhumés à Bruxelles

C’est une tradition: certains musulmans souhaitent être inhumés sur leur terre d’origine. Mais avec la crise du Covid, cela n’avait plus été possible. Aujourd’hui, ça l’est à nouveau mais de plus en plus de Bruxellois de confession musulmane font le choix de rester à Bruxelles.

“Je sais qu’elle est ici. Je ne dois pas prendre un avion (pour aller me recueillir), car on ne va au Maroc qu’une fois par an. Certains ne peuvent même pas y aller“, commente Rachida, qui vient se recueillir tous les vendredis sur la tombe de sa maman.

En 2020, année du Covid et de la fermeture des frontières, les rapatriements étaient interdits. Près de 1.100 personnes ont été enterrées au cimetière d’Evere. En 2021, les frontières sont rouvertes mais la tendance reste la même que l’année précédente.

> Un reportage de Samia Er-Rami, Yannick Vangansbeek et Hugo Moriamé