De nouvelles normes autour des PFAS vont être imposées en Région bruxelloise

Le ministre bruxellois de l’Environnement a été longuement interrogé au sujet des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) lors de la dernière commission Environnement du Parlement bruxellois, ce mercredi.

Le 6 avril dernier, l’agence régionale Bruxelles Environnement a dévoilé les résultats d’une campagne de mesures autour des PFAS, des substances chimiques polluantes qui ont récemment fait scandale autour de la banlieue anversoise, en Flandre. Si aucune norme n’a été érigée jusqu’ici en Région bruxelloise et alors qu’aucun site de production de ces substances n’est enregistré dans la capitale, Bruxelles Environnement a tout de même détecté que des PFAS ont été repérés à un niveau plus important que les normes actuellement édictées en Flandre sur cinq sites. Bruxelles Environnement a toutefois précisé que cette présence de PFAS ne signifiait pas forcément un risque pour la santé ou l’environnement.

Face à ces révélations, plusieurs députés bruxellois (Cieltje Van Achter (N-VA), Isabelle Parmentier (Ecolo), Lotte Stoops (Groen), Martin Casier (PS), Aurélie Czekalski (MR)) ont interrogé ce mercredi le ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) sur cette présence des PFAS et les mesures que la Région compte prendre contre ces substances.

Alain Maron confirme que la Région bruxelloise travaille à l’élaboration de normes autour des PFAS. Ces normes seront incluses dans le plan Eau de la Région bruxelloise, dans une ordonnance dont la deuxième lecture au gouvernement bruxellois est prévue durant le printemps. Avant une publication prévue à l’automne 2023. Ces normes seront établies principalement selon les normes proposées par l’Union européenne, que ce soit pour la présence de PFAS dans les eaux de surface ou dans l’eau potable. Cela passera en prime par une concertation préalable avec les acteurs du secteur et les autres Régions pour s’accorder au mieux.

Surveillance des PFAS dans l’eau

Le ministre bruxellois de l’Environnement précise que Vivaqua, en charge du réseau d’eau potable et d’égouttage en Région bruxelloise, sera contraint de surveiller la présence de PFAS sur son réseau dès le 12 janvier 2024. En cas de dépassement de la norme, diverses mesures pourront être mises en place pour traiter l’eau au plus vite.

“Fin 2021, Vivaqua a déjà commencé à surveiller l’eau potable. Jusqu’à présent, ce contrôle a montré que très peu de sites présentaient des problèmes liés aux PFAS. Au cours du second semestre 2022, 44 échantillons d’eau potable ont été examinés (…) et tous les résultats étaient conformes”, précise Alain Maron dans sa réponse aux députés. “Des résultats complémentaires (NDLR : concernant les PFAS et les PFOS) seront disponibles en septembre. Une étude de faisabilité a en effet été commandée pour envisager de pousser la technique afin de mesurer des taux de concentration plus faibles en sortie de station d’épuration”, ajoute-t-il encore.

Une carte des risques de pollution

Concernant les sites pointés par Bruxelles Environnement, le ministre écologiste confirme les chiffres et ajoute que l’agence régionale a pris contact avec les autorités locales pour identifier les sources de pollution et les circonscrire. Bruxelles Environnement est également chargé d’élaborer “une carte des risques de pollution aux PFAS en se basant sur la liste des activités présentant un risque d’émission, ainsi qu’une carte de pollution aux PFAS sur la base des résultats analytiques disponibles”.

Il prévoit en outre un projet d’arrêté au gouvernement bruxellois pour éviter la dispersion de PFAS et autres polluants lors de la réutilisation de terres excavées. “Une campagne plus large est prévue pour l’année prochaine, après la collecte des résultats d’autres analyses réalisées en 2023 et une meilleure connaissance de la pollution à Bruxelles”, conclut Alain Maron.

